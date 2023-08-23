Ankara'da ağaçlık alan yandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edilirken, yangın çevre binalara sıçramadan kontrol altına alındı.

Ankara'da ağaçlık alan yandı
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Ankara’nın Keçiören ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edilirken, yangın çevre binalara sıçramadan kontrol altına alındı.

Olay, Keçiören’in Kanuni Mahallesi’nde meydana geldi. Ağaçlık alanda çıkan yangını gören vatandaşlar telefonlarına sarıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı.

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Çakmak Yapı

Polis, yangının çıkış sebebini araştırıyor.