Ankara'da ağaçlık alan yandı
Ankara'nın Keçiören ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edilirken, yangın çevre binalara sıçramadan kontrol altına alındı.
Ankara’nın Keçiören ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edilirken, yangın çevre binalara sıçramadan kontrol altına alındı.
Olay, Keçiören’in Kanuni Mahallesi’nde meydana geldi. Ağaçlık alanda çıkan yangını gören vatandaşlar telefonlarına sarıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı.
Polis, yangının çıkış sebebini araştırıyor.