Ankara'da akaryakıt istasyonunda silahlı çatışma: 2 ölü

Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda, husumetli kişiler arasında çıkan silahlı çatışmada, 2 kişi hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddialara göre, aralarında husumet bulunan Hüseyin Yaymaz ile Resul Kırkbeş akaryakıt istasyonunda tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucunda Kırkbeş ile Yaymaz, yanlarında bulundurdukları silahla birbirlerine kurşun yağdırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yaymaz ile Kırkbeş’in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.