Ankara'da akraba cinayeti: Enişte kayınbiraderlerini vurdu

Ankara’da daha önceden husumetli olduğu iki kayınbiraderini silahla öldüren enişte, olayın ardından teslim oldu.

Olay, Sincan ilçesi Törekent Mahallesi’nde akşam saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre enişte Kamil K. (52), daha önceden husumetli olduğu iki kayınbiraderini konuşmak için boş araziye çağırdı. Aralarında bilinmeyen bir sebepten dolayı yaşanan arbedenin ardından enişte, kayınbiraderi Nuh Bozbuğa (43) ve Ali Bozbuğa’ya (38) tabanca ile ateş açtıktan sonra kaçtı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde can veren iki kardeşin cansız bedenleri savcının inlemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Katil zanlısı Kamil K. ise olaydan bir süre sonra karakola giderek teslim oldu.

Olayın duyulmasının ardından cinayetin işlendiği yere gelen iki kardeşin yakınları, sinir krizi geçirdi.