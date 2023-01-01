Ankara'da akrabalar arasında silahlı çatışma: 3 ölü, 1 yaralı

Ankara’nın Mamak ilçesinde aralarında husumet bulunan akrabalar arasında kafede çıkan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Çatışma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Ankara’nın Mamak ilçesindeki bir kafede meydana geldi. İddialara göre, aralarında husumet bulunan ve akrabalar olan Abdülmenav Karaman (41), Abdulmuttalip Karaman ile Murat K.(16) tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda Murat K. yanında bulundurduğu silah ile kurşun yağdırmaya başlarken grupta bulunan bir kişi silahla karşılık verdi.

Çatışma anları güvenlik kameralarına yansıdı

Kafede bulunanlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan Abdülmenav Karaman, Abdulmuttalip Karaman, Murat K. ve kafede bulunan Nasrullah Uyar’a yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk etti. Doktorların yaptıkları tüm müdahalelere rağmen Abdülmenav Karaman, Abdulmuttalip Karaman ve Nasrullah Uyar hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturması sürdürürken Uyar’ın olayla ilgisi olmadığı sadece kafeye oturmaya geldiği öğrenildi. Çatışma anı ise an be an güvenlik kameralarına yansıdı.