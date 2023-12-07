Ankara'da alevli gece
Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Yıldıztepe Mahallesi’nde, yabancı uyruklu vatandaşların kaldığı gecekonduda, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması sonrası yangın söndürüldü. Çıkan yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, gecekondu tamamen kullanılmaz hale geldi.
Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.