Ankara'da alt yapı çalışmaları sırasında tarihi su kanalı bulundu

Ankara'nın Akyurt ilçesine bağlı Çam köyünde yeni içme suyu hat şebekesi çalışmaları sırasında tarihi bir su kanalı ortaya çıktı.

Ankara'da alt yapı çalışmaları sırasında tarihi su kanalı bulundu
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Ankara’nın Akyurt ilçesine bağlı Çam köyünde yeni içme suyu hat şebekesi çalışmaları sırasında tarihi bir su kanalı ortaya çıktı.

Akyurt ilçesi Çam köyünde yeni içme suyu hat şebekesi çalışmaları sırasında Roma İmparatorluğu dönemine ait olduğu tahmin edilen su kanalı bulundu. Görevliler Kültür ve Turizm Bakanlığı ile jandarma ekiplerine haber verdi.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Mahalle sakinleri, bulunan su kanalının tarihe ve turizme kazandırılmasını isteyerek, hattı takip eden başka yapılar varsa bunun da araştırılması gerektiğini dile getirdiler.