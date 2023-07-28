Ankara'da ambulans devrildi: 4 yaralı

Ankara'da kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobil ile ambulans çarpıştı. Devrilen ambulanstaki 4 kişi yaralandı.

Ankara'da ambulans devrildi: 4 yaralı
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Ankara’da kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobil ile ambulans çarpıştı. Devrilen ambulanstaki 4 kişi yaralandı.

Kaza, Keçiören Eşref Bitlis Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, kırmızı ışıkta geçen 06 EV 3287 plakalı otomobil, ambulansla çarpıştı. Kazada ambulansın içindeki 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar Etlik Şehir Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.