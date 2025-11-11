Ankara'da apartman dairesinde yangın

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yusuf Eker
Çankaya ilçesi Ceyhun Atıf Kansu Caddesi’nde yer alan bir apartman dairesinde, saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alındı.

