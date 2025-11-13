Ankara'da aralık ayından itibaren zorunlu kış lastiği kullanımı başlıyor

Ankara Valiliği, 1 Aralık 2025-1 Nisan 2026 tarihleri arasında kış lastiği kullanımının zorunlu olacağını duyurdu.

Ankara'da aralık ayından itibaren zorunlu kış lastiği kullanımı başlıyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Ankara Valiliği, 1 Aralık 2025-1 Nisan 2026 tarihleri arasında kış lastiği kullanımının zorunlu olacağını duyurdu.

Ankara’da zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyor. Şehir içi yollarda faaliyet gösteren yolcu ve eşya taşımasında kullanılan ticari araçlarda 1 Aralık 2025-1 Nisan 2026 tarihleri arasında kış lastiği kullanımı zorunlu olacak. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Vatandaşlarımızın bu tedbirlere riayet ederek huzur ve güven içerisinde seyahat etmeleri, kendilerinin ve sevdiklerinin can güvenliğini sağlamak için büyük önem taşımaktadır. Güvenli ve sorunsuz bir seyahat/kış için kış lastiğinizi takmayı ihmal etmeyin" denildi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb