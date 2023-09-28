Ankara'da asansör boşluğuna düşen küçük kız hayatını kaybetti

Ankara’nın Altındağ ilçesinde oturduğu binanın asansör boşluğuna düştüğü iddia edilen 7 yaşındaki Damla A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Başpınar Mahallesi 1656 cadde üzerinde bulunan bir binada ailesi ile birlikte yaşayan 7 yaşındaki Damla A., apartmanın asansör boşluğuna düştü. Küçük kız yakınları tarafından Zekai Tahir Burak Çocuk Hastanesine getirildi. Damla A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.