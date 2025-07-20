Ankara'da aşure günü etkinliği

Ankara’da Hüseyingazi Alevi Bektaşi Cemevi Derneği tarafından aşure günü etkinliği düzenlendi.

Ankara’nın Mamak ilçesinde bulunan Hüseyin Gazi Dergahı’nda Hüseyingazi Alevi Bektaşi Cemevi Derneği tarafından aşure günü düzenlendi. Etkinlikte, aşure dağıtımının yanı sıra halk ozanları tarafından yöresel şarkılar söylendi.

"İnanıyorum ki biz ’ya Hüseyin’ dediğimizde bu acıyı hep beraber yüreklerimizde hissederiz"

Muharrem ayının 10. gününün birçok peygamber için mucize olduğuna değinen Mamak Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, "Kerbela’da yüreğimize bir kor ateş düşmüş. İnanıyorum ki biz ’ya Hüseyin’ dediğimizde dilimiz durur, sözlerimiz durur, yüreğimiz daralır ve bu acıyı hep beraber yüreklerimizde hissederiz. Bu bilinçle birbirimize daha çok sarılmalı ve bu dersi çok iyi anlamalıyız. Birlikte geleceğe yürümeliyiz" diye konuştu.

"Alevilik Türk’e mahsustur"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ise etkinlikte yaptığı konuşmada, "Alman Alevi olmaz, Rus Alevi olmaz, Arap da Alevi olmaz. Alevilik Türk’e mahsustur. Türk’ün de Oğuz’una mahsus olan bir inançtır. Hepimizin geldiği yer Horasan. Özbek bizim amcamızın oğlu, Peçenek dayımızın oğlu, Kazak teyzemizin oğlu, Oğuz babamızın oğlu. Biz babamızın oğlundan, kardeşimizden vazgeçmeyiz. O bizim kardeşimizdir. Bunun için de ayırmayız. Ayrılmaması gerekir. Geçmişte şu oldu, bu oldu, istenmeyen hadiseler oldu. Onları bir tarafa atıyoruz. Elimizden geldiği kadar biz Alevi’nin, Bektaşi’nin inançlarını daha kolay hayata geçirebilmesi için ne gerekiyorsa onu yapacağız" ifadelerini kullandı.

Programa, Mamak Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, dernek üyeleri ve başkentliler katıldı.