Neoklasik Türk Müziği Kültür ve Sanat Derneği Ankara’da Atatürk, Çanakkale ve Kıbrıs Şehitleri anma günü düzenledi.

2002 yılında Mühendis Erdoğan Tozoğlu tarafından kurulan Neoklasik Türk Müziği Kültür ve Sanat Derneği korosu Ankara Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi Yıldız Kenter salonunda Atatürk, Çanakkale ve Kıbrıs Şehitleri Anma Günü düzenledi.

Türk müziğinin aslına uygun olarak yaşaması için çaba gösterilmekte ses ve saz eğitimleri verilmekte olan koro 2019 yılında Dernek şeklinde resmi hüviyet de kazandı.

Kahramanmaraş depremleri sebebiyle ağıtlar ve duygulu eserlere yer verilen anma gününde çok sayılı Ankaralı müzikseverlerin yanı sıra kültür, sanat ve edebiyat dünyasından pek çok şair ve bestekarın yanı sıra eski siyasilerden Ali Coşkun, Saffet Arıkan Bedük de katıldı.