Ankara'da avukata silahlı saldırı gerçekleştiren şüphelilerden 3'ü gözaltına alındı

Ankara’da haciz işlemleri için fabrikaya gelen avukata silahlı saldırı gerçekleştirerek ağır yaralanmasına neden olan 4 şüpheliden 3’ü jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde müşahedeye alınan avukatın durumu ciddiyetini korurken, meslektaşının uğradığı saldırı hakkında konuşan davanın avukatlarından Serhat Şengül, "Saldırganların en ağır cezayı alması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Olay, dün Sincan ilçesinde yer alan bir geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Avukat Doğan Polat (28), haciz işlemleri için gittiği fabrika sahibi ile tartışma yaşadı. Alevlenen tartışma üzerine fabrika sahibi Polat’a tabanca ile ateş etti. Saldırıdan kurtulmak için dışarıya kaçan Polat bu kez de güvenlik görevlileri tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Ağır yaranan avukat ambulansla Sincan Devlet Hastanesi’ne nakledildi. Ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde müşahedeye alınan Polat’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma ekiplerince saldırganların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde fabrika sahibi ile iki güvenlik görevlisi gözaltına alındı. Firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği aktarıldı. Olay yerindeki 3 işçi, bir icra görevlisi ve bir şoförün de saldırganlar tarafından darp edilerek yaralandığı fakat hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Öte yandan şüphelilerin kaçmaya çalışırken kullandığı araç ile olayda kullanıldığı değerlendirilen bir silaha da el konuldu. Konuyla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği aktarıldı.

"Fabrikanın sahibi konuşmak için kendisini içeriye çağırmış"

Meslektaşının uğradığı saldırıyla ilgili açıklamalarda bulunan davanın avukatlarından Ankara Barosu Avukat Hakları Başkanı Serhat Şengül: "Meslektaşımız dün haciz işlemleri için Sincan’daki bir fabrikaya gitmiş. Fabrikanın sahibi konuşmak için kendisini içeriye çağırmış. Aralarında bir tartışma yaşanmış. Fabrika sahibi silahlı saldırıda bulunmuş. Meslektaşımız da fabrikadan kaçmaya çalıştığı sırada dışarıda güvenlik görevlerinin pompalı tüfek saldırısına uğramış. Çok kan kaybetmişti. Hastanede ameliyat edildi. Vücudundaki kurşun çıkarıldı. Uzun süren bir ameliyattı. Şu anda durumu iyiye gidiyor ama hala yoğun bakım servisinde" dedi.

"Yakalanan şüphelilerin hepsi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilecek"

Sürecin yakından takipçisi olduklarını kaydeden Şengül, "Olayı yakından takip ediyoruz. Saldırıya uğrayan avukatın yakınlarıyla da görüşme halindeyiz. Dört şüpheli var, bunlardan üçü yakalandı. Saldırganların kaçmaya çalıştığı araca da el konuldu. Silah da o aracın içerisinden alınmış. Yakalanan şüphelilerin hepsi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilecek. Olay yerindeki nakliyeciler, icra memuru ve bir şoför de saldırıya uğramış. Onların durumları daha iyi. Onlara kurşun isabet etmemiş ama silahlarla darp edilmişler" ifadelerine yer verdi.

"Bu saldırıyı aynı zamanda mesleğimize yapılan bir saldırı olarak görüyoruz"

Zanlıların en ağır cezayla yargılanmaları için çalışacaklarını kaydeden Şengül, "Yakalanan şüpheliler fabrika sahibi ve güvenlik görevlileri. Firari şüphelinin yakalanması için jandarma ekiplerince çalışmalar devam ediyor. Sürecin takipçisiyiz. Şüphelilerin en ağır cezayı alması için elimizden geleni yapacağız. Meslektaşımız orada görevini yapmak için bulunuyordu. Daha önce bu kişilerle arasında bir husumet de yokmuş. Bu saldırıyı aynı zamanda mesleğimize yapılan bir saldırı olarak görüyoruz" diye konuştu.