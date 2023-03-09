Ankara'da aynı binada ikinci kez çıkan yangın paniğe sebep oldu

Başkentte sabah saatlerinde çatısı yanan atıl binada tekrar yangın meydana geldi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın çevredekilerin korku dolu anlar yaşamasına neden oldu.

Çankaya ilçesi Kızılırmak Caddesi’nde sabah 05.30 sıralarında atıl halde bulunan bir 4 katlı binanın çatısında henüz belirlemeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geldi. İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangın saatler sonra tekrar kuvvetlendi. Çatıdaki alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından itfaiye ekiplerin müdahalesiyle ikinci kez söndürüldü. Binanın boş halde bulunması can kaybı veya yaralanma durumlarının önüne geçerken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı. Vatandaşların panik yaşamasına neden olan yangının kimliği belirsiz kişilerce çıkarıldığı ileri sürüldü.