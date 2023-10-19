Ankara'da bal gibi yarışma

Ankara’da düzenlenen Türkiye Arıcılık Fuarı’nda katılımcıların 2 dakikada 1 kilogram bal yediği yarışma renkli anlara sahne oldu.

ANFA Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen fuarda arıcılık ile ilgili son teknoloji cihazlar, arıcılık ekipmanları ve arı bakım ürünleri görücüye çıktı. Fuarda 10 kişinin katılımı ile 1’nciye 5 bin, 2’nciye 3 bin ve 3’ncüye 2 bin liranın verildiği bal yeme yarışması da düzenlendi. Katılımcıların 2 dakikada 1 kilogram bal yediği yarışmada kıran kırana bir mücadele gerçekleşti. 2 dakikanın sonunda 1 kilogram balı bitiren Kadri Sağdıç 1’nci olurken, Diyar Bal 2’nci, Yakup Topçu ise 3’ncü olarak 3’ncü geleneksel bal yeme yarışmasında para ödülüne layık görüldü. 1’nci olan Sağdıç, yarışmaya katılan herkesi tebrik ettiğini belirterek, “Başkent bal gibi tatlı ve mutlu olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

2’nci olan Diyar Bal ise, “Çok zorlandım ama sonrasında ben soy ismim bal olduğu için bunun hakkını vermeliyim dedim. Hakkını da verdim diye düşünüyorum” dedi.

3’ncü olan Yakup Topçu yarışmada iddialı olduğunu aktararak, “Ama bal biraz sert geldi galiba, yutamadım. Kazanan arkadaşları tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Fuar, üç gün boyunca vatandaşların ziyaretine açık olacak.