Ankara'da Basra sıcakları hakim

Basra sıcaklarının etkisi altına giren Ankara’da termometreler 42 dereceyi gösterirken, hissedilen sıcaklık 50 derecelere dayandı.

Geçen hafta etkisini yitiren ’Eyyam-ı Bahur’ sıcaklarının yerini alan ‘Basra sıcakları’ Ankara’da etkisini göstermeye başladı. Ankara’nın en kalabalık meydanlarından olan Kızılay Meydanı’nda termometreler 42 dereceyi gösterirken, hissedilen sıcaklık 50 derecelere dayandı. Uzmanlar, vatandaşların özellikle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkmaması uyarısında bulundu. Dışarıda çalışmak zorunda olan ve alışverişe çıkan vatandaşlar, günde litrelerce soğuk su tükettiklerini belirttiler.

“Ankara’nın sıcağı çok farklı ve kuru bir sıcak”

Ankara’nın sıcağının diğer tüm illerden farklı olduğunu, kuru bir sıcak olduğu için çok bunaltıcı olduğunu ve sürekli olarak soğuk su tükettiğini ifade eden Kayhan Büyükkayıkçı, “Havalar çok sıcak. Esnafa uğruyorum, alışveriş yapıyorum. Herkes sıcaktan çok bunalmış durumda. Dilim damağım kurudu. Her yarım saatte bir su içiyorum. Ben sıcağa alışığım ama Ankara’nın sıcağı çok farklı ve kuru bir sıcak. Ne yapacağımızı şaşırdık. Kafamı sürekli olarak soğuk maden suyuyla serinletiyorum. Akşamları balkonda yıldızları seyrederek serinlemeye çalışıyorum. Mümkün olmadıkça dışarı çıkmıyorum. Evde çok sıkılsak bile dışarı çıkmamaya çalışıyorum. Allah herkesin yardımcısı olsun, havalar çok sıcak” ifadelerini kullandı.

“Günde 10 saat dışarıda çalışmak zorunda olduğum için esmerleştik”

İşportacı olduğu için günün 10 saati dışarıda çalıştığını ve aşırı sıcaklardan ten renginin bile değiştiğini ifade eden İsmail Gümüşsoy, “Günde 10 saat dışarıda çalışmak zorunda olduğum için esmerleştik. Sıcaklardan memnun değiliz ama yapacak bir şey yok. Dışarıda çalıştığım için hiçbir önlem alamıyorum. Akşama kadar güneş yakıyor. Sonra eve gidip serinlemeye çalışıyoruz. Sabah akşam sürekli duş alıyoruz. Günde neredeyse 5 litre su içiyorum” açıklamasında bulundu.

“Günde 400 koliden fazla su satıyoruz”

Özellikle bu aylarda su satışlarının 10 kat arttığını, dolaplara su yetiştirmekte zorlandıklarını belirten büfe işletmecisi İbrahim Yağcı, “Koyu renkli kıyafetler giyinmemeye çalışıyoruz. Hep gölgede durmaya çalışıyoruz. Sürekli olarak soğuk su tüketiyoruz. Günde 5-6 litre su tüketiyorum. Bu aylarda su satışlarımız 10 kat artıyor. Günde 400 koliden fazla su satıyoruz” dedi.