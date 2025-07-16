Ankara'da belediye otobüsü önce iki araca, sonra üst geçitin ayağına çarptı: 20 yaralı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde belediye otobüsünün iki hafif ticari araca ve ardından üst geçitin ayağına çarptığı kazada ilk belirlemere göre 20 kişi yaralandı.

Kaza, Keçiören ilçesi Etlik Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, 286 numaralı ’Ovacık-Kızılay-Bakanlıklar’ hattında sefer yapan belediye otobüsü, önündeki iki hafif ticari araca çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisi ve şoförün kontrolünü kaybetmesiyle otobüs, ardından üst geçitin ayağına çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. İlk belirlemelere göre 20 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. Öte yandan, çarpışmanın etkisiyle otobüs şoförü araç içerisinde sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin 15 dakikalık çalışmasının ardından şoför bulunduğu yerden çıkartıldı.

Kaza esnasında otobüste bulunan Emine Asa isimli yolcu, "Birden yüksek bir ses geldi. Allah’a şükür bana bir şey olmadı. Çarpışmanın etkisiyle güvenlikle karşı karşıya geldik. Çoğu insan yere savruldu" dedi.

Olay yerine geldiğinde otobüsün boşaltıdığını söyleyen Kalender Dereli, "Bir yandan 15-20 kişi yerde seriliydi, yaralıydı. Artık otobüsün dikkatsizliğinden mi oldu ne diyebiliriz bilmiyoruz. Otobüs iki kere vurmuş bizim biraderin arabasına, dengesini kaybediyor, ondan sonrası durum bu şekilde. Sonradan gönderdik, biz geldiğimizde yerlerde oturuyorlardı. Onların fazla bir şeyi olmadığı için diğerlerine müdahale ettiler. Babasıyla beraber Etlik Şehir Hastanesine sevk edildi" diye konuştu.