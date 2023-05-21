Ankara'da bıçaklanarak öldürülen 13 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki bir parkta iddialara göre 14 yaşındaki çocuk tarafından bıçaklanarak öldürülen 13 yaşındaki Murat Emin Akyol, son yolculuğuna uğurlandı.

Gölbaşı’nda bulunan Şafak Parkı’nda dün gece yaşanan olayda 14 yaşındaki U.B. tarafından öldürüldüğü iddia edilen Murat Emin Akyol, bugün öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

"Bir kalbinden, bir de boynundan bıçaklıyor"

Yaşanan olayla ilgili maktulün arkadaşı Mikail Yasin Akgün, "Telefonla tartışıyorlar. O da parka gidiyor. Birbirlerine giriyorlar. Cebinden bıçağı çıkartıyor, çocuğu bıçaklıyor. Önce ablasıyla kavga ediyorlar. Onları parka çağırıyor. Birbirlerine giriyorlar. Bir kalbinden, bir de boynundan bıçaklıyor" dedi.

Maktul Akyol’un arkadaşı Yusuf Berkay Aydoğdu da şunları söyledi:

"İlk önce kavga ediyorlar kendi arasında. Bıçaklayan çocukla karşı taraftaki çocuk birbirlerini çağırıyorlar, ablası da geliyor. Aralarından iddialaşma geçiyor çocuk da saplıyor."

Olayın geçmişi

Edinilen bilgiye göre, Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Şafak Parkı’nda U.B. (14) ile Murat Emin Akyol (13) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrasında şüpheli U.B., Akyol’u bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Akyol, sağlık ekiplerince Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesine götürüldü. Maktul Akyol burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli U.B. ise polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu yakalandı.