Ankara'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 2 kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Yusuf Eker
Yusuf Eker
Edinilen bilgilere göre, S.A. ile Y.Ç. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Y.Ç. aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır Yaralı Y.Ç., ilk müdahalenin ardından ambulansla Kızılcahamam Devlet Hastanesine kaldırıldı ardından Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Savcılık olayla ilgili soruşma başlattı. Şüpheli S.A.’nın gözaltına alındı iki çocuk babası olan Y.Ç ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.