Ankara'da bıçaklı kavga kanlı bitti: 1 ölü

Ankara'da iki kişi arasında çıkan kavgada bıçaklanan 29 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Ankara'da bıçaklı kavga kanlı bitti: 1 ölü
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Ankara’da iki kişi arasında çıkan kavgada bıçaklanan 29 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, Polatlı ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, H.K. (17) ile Y.K. (29) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenerek kavgaya dönüşmesi üzerine H.K., bıçakla saldırdığı Y.K.’yi göğsünden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Y.K., nakledildiği hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırgan şahıs ise suç aleti bıçakla birlikte olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Zanlının olayda kullanıldığı iddia edilen bıçakla sosyal medyada görüntüsü ortaya çıktı.