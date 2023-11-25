Ankara'da bir günde ikinci komşu cinayeti: 1 ölü, 5 yaralı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde gürültü nedeniyle komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı. İlçede aynı gün meydana gelen komşu kavgasında 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralanmıştı.

Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Keçiören ilçesi Sancaktepe Mahallesi 1586/1 cadde üzerinde bulunan Sancak Apartmanı’nda meydana geldi. Binada devam eden tadilat nedeniyle komşular arasında gürültü tartışması çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesinin ardından Recep Ö., ruhsatsız tabancası ile Kerim Tokgöz, Fatma Ö., E.T., Z.T., M.T ve H.T.’yi vurdu.

Bir kişi hayatını kaybetti

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Kerim Tokgöz, hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise tedavi işlemleri devam ediyor.

Katil zanlısı motosiklet ile kaçtı

Katil zanlısının olayın ardından ruhsatsız tabancayı olay yerinde bırakarak üzerine kayıtlı motosiklet ile kaçtığı öğrenildi. Polis ekipleri şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Aynı gün içinde ikinci komşu cinayeti

Öğlen saatlerinde yaşanan olayda ise 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralanmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise Sincan ilçesinde yaşanan olayda 5 kişi hayatını kaybetmişti.