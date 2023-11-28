Ankara'da bir kadın tartıştığı erkek arkadaşını öldürdü

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir kadın tartıştığı erkek arkadaşını silahla vurarak öldürdü.

Ankara'da bir kadın tartıştığı erkek arkadaşını öldürdü
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Ankara’nın Mamak ilçesinde bir kadın tartıştığı erkek arkadaşını silahla vurarak öldürdü.

Edinilen bilgilere göre olay Mamak ilçesi Fahri Korutürk Mahallesi 921’inci Sokak’ta meydana geldi. Erkek arkadaşı Hasan D. ile tartışan N.Ş., tartışmanın büyümesi ile beraber Hasan. D.’yi silahla vurdu. Çevredeki vatandaşların silah sesini duyarak yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hasan D.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken şüpheli N.Ş. ise silahı ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan kadının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman