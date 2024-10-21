Ankara'da bir marketin meyve sebze reyonunda fare gezdiği görüldü

Ankara'da bir marketin meyve ve sebze reyonuna giren fareyi gören bir vatandaş o anları kayda alarak, Bu gıdanın içinde fare. Biz bunları alıyor ve yiyoruz. O farenin burada ne işi var dedi.

Ankara'da bir marketin meyve sebze reyonunda fare gezdiği görüldü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Ankara’da bir marketin meyve ve sebze reyonuna giren fareyi gören bir vatandaş o anları kayda alarak, "Bu gıdanın içinde fare. Biz bunları alıyor ve yiyoruz. O farenin burada ne işi var" dedi.

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde hizmet veren bir marketin meyve ve sebze reyonunda fare olduğu görüldü. Bir vatandaş ise fareyi cep telefonu kamerasına kaydetti. Vatandaş, o anlara ilişkin, "Bu gıdanın içinde fare. Biz bunları alıyor ve yiyoruz. O farenin burada ne işi var" ifadesini kullandı.

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