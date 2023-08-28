Ankara'da boş arazide çıkan yangın paniğe neden oldu

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde boş arazide çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Güzelkent Mahallesi’nde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı boş bir arazide yangın çıktı. Otların tutuşmasıyla büyüyen yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, duyarlı vatandaşların da yardımıyla yangını kısa sürede söndürdü.