Ankara'da bunaltıcı sıcaklıklar hem vatandaşı hem esnafı zorluyor

Ankara’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları hem dışarı çıkan vatandaşı, hem de çalışan esnafı zorluyor.

Ankara’da termometreler 35 derecenin üstüne çıktı. Dışarı çıkan vatandaşlar, gölge yerlerde vakit geçirirken serinlemek için dondurma ve soğuk içeceklere yöneldi. Esnaf ise sıcak havada çalışmaktan şikayetçi olsa da bunun bir zorunluluk olduğunu ifade etti.

Bir kokoreç dükkanında çalışan Hızır Uzuner, sıcak havalarda ocak başında çalışmanın zorluklarından bahsederek, "Hava dışarıda 35 dereceyse burada 40-45 dereceye çıkıyor. Buharlaşıyoruz bildiğiniz. Çok sıcak oluyor, zorlanıyoruz, terliyoruz. Soğuk havada da zor oluyor ama sıcak daha zor" dedi.

"Gözlüksüz gezemiyoruz"

Öğle saatlerinde gezmek için dışarı çıkan Erdem Koç ise, sıcak havaların kendisini kötü etkilediğini anlatarak, "Gezmeye giderken bile çok kötü etkileniyoruz. Zaten sürekli duş almak zorunda kalıyoruz terlediğimiz için. Gözlüksüz de gezemiyoruz" diye konuştu.

Simitçi Halis Kara da sıcak havalara rağmen güneşin altında çalışmak zorunda olduğunu dile getirerek, Yapacak bir şey yok ekmek parası mecbur çalışıyoruz. Serinlemek için başımı yıkıyorum sürekli, saçımı ıslatıyorum" ifadelerini kullandı.

"Eli dolu eve gittiğinde sıcak hava etkilemiyor"

Kızılay’da parklarda dolaşarak çay satan bir vatandaş, "Ben bugün çalışmayıp eve gittiğim zaman, çoluk çocuk yiyecek istediği zaman bana koyuyor. Ama çalışıp eve gittiğim zaman sıcak hava etkilemiyor. Mecbur çalışacaksın" açıklamasında bulundu.

Hava sıcaklıklarının Temmuz ayı boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.