Ankara'da büyükbaş hayvanlara şap aşısı yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığınca şap hastalığına karşı SAT-2 serotipi içeren aşılar kullanılarak başlatılan sonbahar aşılama kampanyası çerçevesinde Ankara’da büyükbaş hayvanlar aşılandı.

Yeni şap serotipinin (SAT-2) Türkiye’de görülmesiyle başlanan aşılama çalışmalarında 31 Ağustos itibarıyla yaklaşık 30 milyon doz aşı üretimi gerçekleştirilirken, 14 milyona yakın büyükbaş, 2 milyon da küçükbaş hayvan aşılandı. Bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde 1 Eylül tarihi itibarıyla sonbahar şap aşılama kampanyası başlatıldı. Şap Enstitüsü Müdürlüğünce üretilen SAT-2 serotipi içeren tetravalan aşılar kullanılarak yapılan aşılama kampanyası iki ay sürecek.

Öte yandan, ilerleyen günlerde hayvan hastalıklarıyla ilgili mücadele ve eylem planının açıklanacağı öğrenildi.