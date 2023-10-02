Ankara'da cami avlusunda bıçaklı saldırı: 1 ağır yaralı
Ankara'nın Beypazarı ilçesi Alaaddin Sokakta bulunan tarihi Sultan Alaaddin Camii avlusunda çıkan kavgada bir kişi yaralandı.
Ankara’nın Beypazarı ilçesi Alaaddin Sokakta bulunan tarihi Sultan Alaaddin Camii avlusunda çıkan kavgada bir kişi yaralandı.
Cami avlusunda meydana gelen olayda, henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı Hakan Gülenç (35), Ali Bıldırdı’yı bıçaklayarak yaraladı. Ağır yaralanan ve hayati tehlikesi olduğu belirtilen 23 yaşındaki Bıldırdı, Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hakan Gülenç yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.