Ankara'da Çanakkale Zaferi'nin 109. yılında şehitleri anma programı

Ankara Cebeci Askeri Şehitliği’nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Ankara’da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Cebeci Askeri Şehitliği’nde tören düzenlendi. Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın katılımıyla düzenlenen törende şehitliğe çelenk koyulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşu esnasında saygı atışı da icra edildi. Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrası Mamak İlçe Müftüsü Celil Karaca dua okudu.

Öğretmen Yüzbaşı Mustafa Ali Andaç’ın konuşmasının ardından Vali Şahin, şeref defterini imzaladı. Şahin, deftere şunları yazdı:

"18 Mart Şehitler Günü’nde, vatanın bölünmez bütünlüğü, toplumun rahatlık ve güvenliğinin temini için her yerde ve her şartta vazife icra eden, bu uğurda canını feda eden siz şehitlerimize en derin minnet, şükran ve tazim hislerimizi bir kez daha sunmak için huzurlarınıza geldik. Tarihimiz, tüm imkansızlıklara rağmen aziz milletimizin istiklali uğruna hiçbir fedakarlıktan çekinmediğini gösteren eşsiz zaferlerle doludur. Vatanın ve milletin bekası için gözlerini kırpmadan en değerli varlıkları olan canlarını feda etmiş şehitlerimizin her birinin mücadelesi kahramanlık destanıdır. Sizler, birlik ve beraberlik içinde gösterdiğiniz bu onurlu ve kararlı duruş ile isimlerinizi tarihin sayfalarına altın harflerle yazdırdınız. Bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün, birlik ve beraberliğimizin ölümsüz sembolleri olan kahraman şehitlerimiz; sizler, barış ve huzur için en büyük fedakârlığı yaparak milletimizin umudu oldunuz. Her zaman gönlümüzde yaşadınız ve ilelebet de yaşamaya devam edeceksiniz. Bu bilinçle, bizler de emanetinize kararlılıkla sahip çıkarak, ülkemizi geleceğe en güçlü şekilde taşıyacağız. Uğrunda şehit olduğunuz, ebedi istirahatgahınız olan vatan topraklarında rahat uyuyunuz."