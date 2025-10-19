Ankara'da çarşafla gezen erkek şahıs gözaltına alındı

Ankara'da çarşaf giyerek sokakta gezen erkek şahıs gözaltına alındı.

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Edinilen bilgilere göre, Sıhhiye-Çayyolu metrosunda, siyah çarşaflı bir kişinin erkek olduğunu fark eden vatandaş, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine ekipler, güvenlik kameralarını inceleyerek şahsı tespit etti. Erkek şahıs gözaltına alınırken, akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edildi.

Şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.