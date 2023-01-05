Ankara'da çeşitli dönemlere ait olduğu tespit edilen 65 adet sikke ele geçirildi

Ankara'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda üzerindeki 65 adet tarihi sikkeyi satmaya çalışan U.G. yakalandı.

Ankara'da çeşitli dönemlere ait olduğu tespit edilen 65 adet sikke ele geçirildi
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Ankara’da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda üzerindeki 65 adet tarihi sikkeyi satmaya çalışan U.G. yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, U.G. isimli şahsın piyasaya tarihi sikke sürerek haksız kazanç sağlayacağı bilgisine ulaştı. Gerçekleştirdikleri operasyonla U.G.’yi tarihi eserleri satmaya çalışırken yakalayan ekipler, şahsın üzerinde yaptıkları aramada çeşitli dönemlere ait 65 adet sikke ele geçirdi.