Ankara'da çeşitli suçlardan aranması bulunan 21 hükümlü firari yakalandı

Başkentte yüksek hapis cezası ile hükümlü, aranan ve içlerinde cezaevi firarilerinin de bulunduğu 21 kişi, gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, uzun süreli çalışmalar sonucunda haklarında yüksek hapis cezası ile hükümlü bulunan 25 firarinin saklanmış olabilecekleri adresleri tespit etti. Gerçekleştirilen fiziki ve teknik çalışmaların ardından harekete geçen polis ekipleri, icra ettikleri eş zamanlı operasyonla hükümlülerden 21’ini yakaladı. Yakalanan zanlılar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumunu teslim edildi. Firari 4 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.

Hükümlüler arasında cezaevi firarilerinin de olduğu aktarıldı

Firari zanlılar arasında H.Ö’nün ‘cinsel saldırı’ suçundan 26 yıl 11 ay, A.K.’nin ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 23 yıl 7 ay, M.G.’nin ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan 18 yıl 2 ay, R.T.’nin ‘dolandırıcılık’ suçundan 17 yıl 8 ay, yine S.Ü.’nün ‘dolandırıcılık’ suçundan 17 yıl 3 ay, E.K.’nin ‘hırsızlık’ suçundan 14 yıl 2 ay, yine ‘hırsızlık’ suçundan A.B.’nin 11 yıl 8 ay, M.K.Y’nin 11 yıl, Ş.G.’nin 10 yıl 5 ay, C.B.’nin, ‘yağma’ suçundan 11 yıl 1 ay, İ.D.’nin ‘kasten yaralama’ suçundan 13 yıl, A.C.’nin ise ‘fuhşa teşvik ve aracılık etme’ suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezalarının olduğu aktarıldı. Öte yandan yakalanan zanlıların arasında cezaevi firarilerinin de olduğu ifade edildi.