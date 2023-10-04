Ankara'da çıkan yangında 1 itfaiye eri şehit oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Keçiören ilçesinde çıkan yangında 1 itfaiye erinin şehit olduğunu, dumandan etkilenen 2 itfaiye erinin ise durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Ankara'da çıkan yangında 1 itfaiye eri şehit oldu
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Keçiören ilçesinde çıkan yangında 1 itfaiye erinin şehit olduğunu, dumandan etkilenen 2 itfaiye erinin ise durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Keçiören ilçesi Osmangazi Mahallesi Bölük Caddesi’nde bir apartmanın bodrumunda eksi 2. katında saat 07.40’ta yangın çıktı. Yangının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, yoğun dumandan etkilenen itfaiye eri Fahrican Yavaş şehit oldu. Dumandan etkilenen 3 itfaiye erinin 2’sinin durumunun ağır, 1’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.