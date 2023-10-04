Ankara'da çıkan yangında 2 itfaiye eri dumandan etkilendi

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 2 itfaiye eri dumandan etkilendi.

Ankara'da çıkan yangında 2 itfaiye eri dumandan etkilendi
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Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 2 itfaiye eri dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, saat 07.45 sıralarında Keçiören ilçesi Bölük Caddesi’nde bulunan 5 katlı apartmanın 1. katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye erleri yangına müdahale etti. Müdahale sırasında 2 itfaiye eri dumandan etkilenirken, birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.