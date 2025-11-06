Ankara'da Çin-Türkiye Gastronomi Festivali iki ülkeyi aynı sofrada buluşturdu

Çin’in Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen "Çin-Türkiye Gastronomi Festivali", Çin ve Türk mutfaklarından seçkin lezzetleri tatma imkanı sundu.

Çin’in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin’in ev sahipliğinde bir otelde gerçekleştirilen etkinliğe Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, yabancı misyon temsilcileri ve davetliler katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da festivale gönderdiği telgrafla organizasyonun düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Emine Erdoğan mesajında, "Dünyanın en eski medeniyetlerinden olan Çin ve Anadolu, köklü mutfak geleneklerine sahip iki dost diyardır. Her iki ülkenin mutfakları; şifa dolu reçeteleri, çevreye duyarlı ve israfı önleyen pişirme teknikleri, cömertliğin ve insan sevgisinin simgesi olan bereketli sofralarıyla dünyanın en saygın gastronomi gelenekleri arasında yer almaktadır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, festivalin halklar arasındaki kültürel etkileşimi derinleştireceğine ve karşılıklı anlayış ile dostluk bağlarını güçlendireceğine inandığını belirtti. Mesajında etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen başta Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği olmak üzere tüm katkı verenlere teşekkür eden Emine Erdoğan, festivalin başarıyla geçmesini diledi.

Festivalin açılışında konuşan Çin’in Ankara Büyükelçisi Xuebin, iki ülke arasındaki köklü tarihsel bağlara ve zengin kültürel mirasa dikkat çekerek, mutfak kültürünün bu mirasın önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Büyükelçi Xuebin, "Çin ve Türkiye, köklü bir tarihe ve zengin geleneksel kültürlere sahip iki kadim medeniyettir. Mutfak kültürü, her iki ülkenin de renkli ve zengin kültürlerinin önemli bir parçasını oluşturur" ifadelerini kullandı.

"İnsanlar için yemek en temel ihtiyaçtır" şeklindeki Çin atasözü ile "Can boğazdan gelir" şeklindeki Türk atasözünü hatırlatan Büyükelçi Xuebin, bu ifadelerin iki ülke halkı için mutfağın kültürel yaşamda ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu gösterdiğini belirtti.

Türk mutfağının tıbbın, dengeli beslenmenin ve şifanın mutfağı olduğunu belirten Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı ise, "Anadolu’da ‘yemek ilaçtır’ sözü boşuna söylenmemiştir. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden bu yana gelişen mutfak geleneği, tıpkı Çin mutfağı gibi bedenin ve ruhun uyumunu esas alır" dedi.

Konuşmaların ardından Çin halk müziği sanatçılarından oluşan koro, "Hayat Bayram Olsa" adlı şarkıyı seslendirdi. Etkinlikte konuklara Çin ve Türk mutfaklarından çeşitli yemekler ikram edildi.