Ankara'da çocukların korunmasına yönelik farkındalığı artırmak üzere eğitim programı düzenlendi

Ankara Keçiören Belediyesi, yerel yönetimler bazında ilk ve tek olarak çocukların korunmasına yönelik farkındalığı artırmak amacıyla eğitim programı gerçekleştirdi.

Keçiören Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, çocukların korunmasına yönelik farkındalığı artırmak amacıyla eğitim programı düzenledi. Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen eğitime, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde görev yapan Şube Müdürü Psikolog Adem Esen katılarak ‘5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu’ konulu sunum gerçekleştirdi.

Ankara’da yerel yönetimler bazında bu kapsamda eğitim düzenleyen ilk ve tek kurum olan Keçiören Belediyesi, sosyal sorumluluk ve çocuk hakları alanında bir adım attı.

Yasal dayanaklardan etik ilkelere 3 aşamalı eğitim

Belediye bünyesinde görevli çocuk gelişimciler, sosyal çalışmacılar, sosyologlar ve psikologların katıldığı eğitim 3 ana bölümden oluştu. Eğitimin ilk bölümünde, verilen hizmetlerin yasal dayanakları ve uygulayıcıların yasal sorumlulukları aktarıldı. 2’nci bölümde, çocuk koruma alanında yapılacak yasal başvuruların ve resmi süreçlerin nasıl yürütüleceği, kurumlar arası yazışma usulleriyle birlikte detaylı şekilde anlatıldı. Son bölümde ise aile ve çocuklarla çalışırken etik olarak dikkat edilmesi gereken ilkeler üzerinde durularak, mesleki yaklaşımda duyarlılığın önemi vurgulandı. Keçiören Belediyesi, bu eğitimle birlikte hem çalışanlarının mesleki donanımını artırmayı hem de çocukların güvenli çevrede büyümesine destek olmayı hedefledi.

"Eğitimler, çocuk haklarının korunması ve farkındalığın artırılması açısından değerli bir girişimdir"

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, eğitimle ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

"Bu eğitimler çocuk haklarının korunması ve farkındalığın artırılması açısından son derece değerli bir girişimdir. Bu tür eğitimlerin sürekliliği, çocukların korunmasına yönelik toplumsal bilincin kalıcı hale gelmesine önemli katkılar sağlayacaktır. Keçiören Belediyesi olarak çocukların korunması ve ailelerin güçlendirilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çocuklarımızın yüzünü güldürecek, mazlumları ve mağdurları sevindirecek hizmetlerimize her zaman devam edeceğiz."