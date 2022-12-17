Ankara'da çöp kamyonu devrildi: 1 ölü

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde çöp kamyonunun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şoför hayatını kaybetti.

Kaza, 11.30 sıralarında Sincan ilçesi Zir Vadisi Tatlar mevki çöp döküm alanında meydana geldi. İddiaya göre, zeminin kaygan olması sebebiyle şoför Ömer Sağlam’ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği çöp kamyonu takla atıp devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri şoför Ömer Sağlam’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.