Ankara'da deprem anneleri için konser

Ankara’da 6 Şubat günü meydana gelen depremde hayatını kaybeden anneler için Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu tarafından konser düzenlendi.

Ankara’da Anneler gününün yaklaşması sebebiyle “Annemin Şarkıları” isimli konser Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu tarafından düzenlendi. Anneler için şarkılar ve şiirler okunan konserde solistler Nebahat Konu, Neşe Dursun Saraç ve Meltem Seyfelioğlu performanslarını sergiledi. Konser 6 Şubat günü meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden ve depremzede annelere ithaf edildi.

Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosunun yanında TRT Çocuk Korosu’nun minik sanatçıları anneler için sahne aldı. Bu etkinlikle beraber ilk defa çocuk korosu ve ana koro birlikte sahne almış oldu.