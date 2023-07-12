Ankara'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Ankara'da devrilen traktörün altında kalan 43 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Ankara'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Ankara’da devrilen traktörün altında kalan 43 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Polatlı ilçesi Uzunbeyli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Türköz (43) tarlaya gittiği sırada kontrolünü kaybettiği traktörünün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Türköz’ün cansız bedeni Polatlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.