Ankara'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Ankara'da devrilen traktörün altında kalan 43 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.
Ankara’da devrilen traktörün altında kalan 43 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, Polatlı ilçesi Uzunbeyli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Türköz (43) tarlaya gittiği sırada kontrolünü kaybettiği traktörünün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Türköz’ün cansız bedeni Polatlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.