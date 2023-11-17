Ankara'da doğal gaz patlaması: 1 yaralı

Ankara’da bir iş yerinde meydana gelen doğal gaz patlamasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi’nde bir binanın 1’inci katındaki iş yerinde yapılan tadilat sırasında patlama meydana geldi. Doğal gaz tesisatından kaynaklandığı belirtilen patlamada 49 yaşındaki bir kişi hafif yaralandı. Patlamanın etkisiyle çevredeki birçok dükkan da hasar gördü. Olay yerine kısa sürede doğal gaz arıza ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.