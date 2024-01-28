Ankara'da dondurucu soğuklar nedeniyle buz tutan gölet görenleri hayran bırakıyor
Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde bulunan Çamkoru tabiat parkında bulunan gölet dondu. Tabiat alanı ise bembeyaz kar örtüsüyle seyrine doyum olmayan manzaralar ortaya çıkardı.
Ankara’nın Çamlıdere ilçesinde bulunan Çamkoru tabiat parkında bulunan gölet dondu. Tabiat alanı ise bembeyaz kar örtüsüyle seyrine doyum olmayan manzaralar ortaya çıkardı.
Türkiye’nin en soğuk ikinci yeri eksi 15,7 dereceyle Ankara’nın Çamlıdere ilçesi olmuştu. İlçede bulunan Çamkoru tabiat parkı içerisinde göletin yüzeyi tamamen buz tuttu. Parka gelenler hem doğayla iç içe zaman geçirmenin tadını çıkardı hem de eşsiz manzarada fotoğraf çektirdi. Hayvanlar ise gelen ziyaretçilere eşlik ederek poz veriyor.