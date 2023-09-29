Ankara'da dünyanın ikinci büyük el yazması Kur'an-ı Kerim'i sergilendi

Ankara’da İmam Hatip Recai Özsoy tarafından beş yılda tamamlanan dünyanın ikinci büyük el yazması Kur’an-ı Kerim’i sergilendi.

Keçiören Kalaba Kent Meydanı’nda Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla "Türk-İslam Sanatları Sergisi" açıldı. Tezhip, ebru, telkari, el yazması ve kaligrafi sanatlarının yer aldığı sergiye her yaştan insan katılım gösterdi. Sergide, yumurta akıyla yapılan ve 500 yıl dayanıklı olma özelliği taşıyan dünyanın ikinci büyük el yazması Kur’an-ı Kerim’i de sergilendi. Kur’an-ı Kerim’i beş yılda tamamlayan İmam Hatip ve hattat Recai Özsoy, kutsal kitap hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Bir rüyadan esinlenerek bu eseri yaptığını belirten Özsoy, çocukların hafızasında Kur’an-ı Kerim’in daha fazla yer kaplaması için bu eseri yaptığını ifade etti. Çocukların Kur’an hakkında bilinçli olmasını istediklerini dile getiren Özsoy, “Çocukların bilinç altında büyük bir yer edinmesinin büyük bir avantajı vardır. Kitabımızı büyük tanımaları. Görselde böyle ama hiç değilse çocukların hafızasında da böyle olsun. Dolayısıyla bunu düşünerek böyle bir eser yapmayı planladım. Kitabın bir sayfasının büyüklüğü bir buçuk metre ve eni de 110 santimetre” diye konuştu.

Sergiyi ziyaret eden Kalaba İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Firdevs Bölükbaşı, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla beraber sergide olmaktan mutlu olduğunu söyledi. Bölükbaşı, herkesin Mevlid-i Nebi Haftası’nı kutladığını aktararak, “Bugün kandil haftası. Çok mutlu oldum buraya geldiğim için. Burada hem ebru sanatları ve Kur’an-ı Kerim’in büyük hali var. Hatlar çok fazla büyüktü. Bunun hakkında ben meraklandım ve eve gidince de araştırmak istiyorum. Kur’an okumasını da biliyorum” dedi.

Serginin açılışına Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, İlçe Müftüsü Hasan Limon ve vatandaşlar katıldı. Dünyanın ikinci büyük el yazması Kur’an-ı Kerim’inin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye edilmesi planlanıyor.