Ankara'da düzenlenen panelde lojistik sektörü ele alındı

Atılım Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü tarafından "Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılına Girerken Lojistik Sektörü ve 12. Plan Açısından Değerlendirme" adlı panel düzenlendi.

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Ankara Lojistik Üssü’nde düzenlenen panelde konuşan Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, dünyanın hızla değiştiğini belirterek, "Bu değişimin farklı birtakım kaynakları var. Bu değişim aslında tamamen olumlu algılanmamalı. Değişim aslında bütün ekosistemlerin yaşantısını da bir taraftan zorlaştırıyor. Birincisi salgın hastalıklar, iklim değişikliği ve iklim değişikliğine bağlı doğal afetler aslında hayatı her sektör açısından, ekosistemin her üyesi açısından daha da zor bir hale getiriyor. İkinci değişim kaynağı da aslında teknolojideki hızlı değişim. Teknolojik gelişmeler de birtakım süreçleri, alt sistemleri doğrudan etkilemeye başladı. Lojistik sektörü de hemen her ekosistemde olduğu gibi bundan nasibini alıyor. Bu sektör içerisinde de birtakım planlamaları yapmak, optimizasyon yapmak elbette güç bir hale gelmeye başladı. Lojistik anlamında üniversite ve sektör iş birliği oldukça önemli ve değerli diye değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı Kutluhan Taşkın ise, Türkiye’nin lojistik anlamda çok büyük fırsatların bulunduğu bir coğrafyada olduğunu ifade ederek, "Lojistik sektörü en ufak bir gerginlikten çok etkilenen bir sektör. Tehditleri ya da riskleri de barındıran bir coğrafyadayız. Lojistik sektörü reel ekonominin ayrılmaz bir parçası. Reel ekonomiden çok besleniyor ve onu da çok destekliyor. Özellikle son 30 yılda soğuk savaşın sona ermesiyle beraber, liberal ekonominin daha güç kazanmasıyla beraber de lojistik sektörü biraz canlandı. Ve düşük maliyetli emeğin özellikle teknoloji ve sermaye transferiyle birleşmesi ile lojistik sektörü çok daha hızlı yol aldı. Göç dalgası, jeopolitik gerilimler ve yaşanan savaşlar da lojistik sektörünü olumsuz yönde etkileyebiliyor" ifadelerini kullandı.

Moderatörlüğünü Atılım Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu’nun yaptığı panel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Murat Korçak, TCDD Taşımacılık AŞ. Genel Müdürlüğü Yük Dairesi Başkanı Naci Özçelik, Toros Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ayhan Demirci ve Ankara Lojistik Üssü Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hakan Bezginli’nin konuşmalarıyla devam etti.