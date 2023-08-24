Ankara'da EGO otobüsünün çarptığı direk vatandaşın üzerine düştü

Ankara'da direksiyon hakimiyetini kaybeden EGO sürücüsü, kaldırımdaki trafik lambası direğine çarptı. Kazada bir vatandaş yaralandı.

Ankara'da EGO otobüsünün çarptığı direk vatandaşın üzerine düştü
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Ankara’da direksiyon hakimiyetini kaybeden EGO sürücüsü, kaldırımdaki trafik lambası direğine çarptı. Kazada bir vatandaş yaralandı.

Kaza, Çankaya ilçesindeki Ziya Gökalp Caddesi’nde meydana geldi. İddialara göre direksiyon hakimiyetini kaybeden EGO sürücüsü, kaldırıma çıkarak trafik lambası direğine çarptı. Devrilen direğin altında kalan bir vatandaş ise yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.