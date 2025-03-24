Ankara'da, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması protesto edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Ankara'da başlayan protestolar beşinci gününde de devam ediyor. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı için ön seçim sandığı kurduğu gün gerçekleşen tutuklama, başkentte gösterilere yol açtı.

Ankara'da, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması protesto edildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Ankara’da başlayan protestolar beşinci gününde de devam ediyor. CHP’nin cumhurbaşkanı adayı için ön seçim sandığı kurduğu gün gerçekleşen tutuklama, başkentte gösterilere yol açtı.

Ankara’da protestocuların toplandığı başlıca noktalardan biri Kızılay Meydanı oldu. Akşam saatlerinden itibaren Güvenpark’ta toplanan kalabalık, çeşitli sloganlar atarak tepkilerini dile getirdi. Protestocular sık sık "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganı attı. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, bazı yollar trafiğe kapatıldı.

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Tazyikli su ve biber gazı kullanılarak kalabalığın dağılması sağlanmaya çalışıldı. Müdahale sonrası dağılan grup, Meşrutiyet Caddesi üzerinde yeniden toplandı. Burada yüzlerini maske ile gizleyen bazı kişilerin çevredeki iş yerlerinden aldıkları masa ve sandalyeleri polise fırlattığı gözlendi.