Ankara'da eski eşi tarafından vurulan kadının ailesi konuştu

Ankara’da eski eşi tarafından vurulan kadının anne ve babası konuştu. Aile, Türk adaletine inandıklarını ve zanlının gereken cezayı almasını istediklerini belirtti.

Ankara’da dün akşam saatlerinde Nursena Kozan adındaki 25 yaşındaki kadın eski eşi tarafından başından vurularak ağır yaralandı. 4 yaşında bir kızı olan talihsiz kadın hastanede yoğun bakıma alındı. Kadının hayati tehlikesi devam ediyor.

Olayın ardından hastaneye gelen kadının babası Erdal Kozan şüpheli hakkında gereken cezanın verilmesini istediğini belirterek, “Ben Nursena Kozan’ın babasıyım. Bugün Sincan’da kadın cinayetine maruz kalan kişi benim kızım. 1 yıl kadar önce boşandı. İşine gidip gelen bir insandı. Bugün boşandığı eşi gelerek, tartışarak kafasına ateş etti. Bugün kızım hayat mücadelesi veriyor, yoğun bakımda. Ben kamuoyunda bunun takipçisi olmak istiyorum. Bunun son olmasını istiyoruz. Kamuoyu da takip ederse memnun olurum. Çok acı içerisindeyim. Evladımın 4 yaşında kızı vardı. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Ben Türk adaletine inanıyorum. Bu suçun sonucunda müebbet alacağına da inanıyorum. Hakimin müebbetle yargıladığını duyduğum an içimin yangını sönmez ama en azından biraz rahatlar. Duacıyız, inşallah yoğun bakımdan çıkar ve tekrar çocuğuna kavuşur. Allah’tan ümit kesilmez” ifadelerini kullandı.

Nursena’nın annesi ise bu olayın insanlık dışı olduğunu söyleyerek, “Çocuğum bitmiş bir durumda, ne hissedebilirim ki? Ayrılalı bir yılı geçmiş. Bir yıldan sonra eski eşi tarafından vuruluyor. Ölümünü bekliyoruz şu anda. Televizyondan izlerdim, derdim ki benim başıma gelmez ama benim başıma da geldi. Şu anda yatan benim evladım. İnsanlık bu değil, insanlık bu olmamalı. Zaten her gün bir kadın cinayeti dinliyoruz. Ayrılmak suç mu? İnsanlar ayrılabilir, insan gibi de durabilir. Biz de ayrıldık ama hiçbir zaman böyle şeyler yapmadık. Bu insanlık değil. Ortada masum bir çocuk kaldı. Benim evladım gidiyor” şeklinde konuştu.