Ankara'da esnaf buluşmaları devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, başkent esnafıyla bir araya gelerek yaşadıkları sorunları, talep ve çözüm önerilerini birinci ağızdan dinledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ortak akıl ilkesi doğrultusunda çözüm önerilerine yönelik görüş alışverişinde bulunarak sorunları, talep ve çözüm önerilerini birinci ağızdan dinlemeye devam ediyor. Pursaklar Sanayi Sitesi esnafını ziyaret eden Yavaş, bölge esnafının sorunlarını tek tek dinleyerek, taleplerini not aldı.

“Destek olmamız lazım diye düşündük ve eksikleri gidermeye çalıştık”

Düzenlenen kahvaltı programında bölge esnafıyla bir araya gelen ABB Başkanı Mansur Yavaş, yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, “Bir önceki gelişimizde buradaki sorunları gördük ve bir an evvel yaptık. Hem sizler için hem buraya gelen müşteriler için inşallah iyi olmuştur. Esnafın ve çalışanların birçoğu hep bu bölgeden dolayısıyla evlerine yakın bir şekilde çalışılan bir yeri bizim de ayağa kaldırmamız lazım. Destek olmamız lazım diye düşündük ve eksikleri gidermeye çalıştık” dedi.

““Herkese eşit bir şekilde çalışmak boynumuzun borcu”

“4 yıla yakın zamandır kamuoyunda izliyorsunuz, duyuyorsunuz; öncelikli olarak aciliyet ne ise acil olan sorunların üzerine gidiyoruz” diyerek açıklamalarını sürdüren Yavaş, şöyle devam etti:

“Bunu yaparken hiç kimseyi ayrıştırmadan, hiç kimseyi ötekileştirmeden çalışıyoruz. Herkese eşit bir şekilde çalışmak boynumuzun borcu Bunu da yaparken sizlerden alınan, alın terinizle elde ettiğiniz geliri belediyeye ödediğiniz miktarın bir kuruşunu boşa götürmeden hayali, boş, çöp projelere harcamadık. Gerçek ihtiyaç ne ise onlara harcamaya çalışıyoruz. Bir de yaptığımız harcamaları, nereye ne kadar yatırım yapılmış bunların hepsini de o işin yapıldığı yere asmak suretiyle büyük yatırımlarda özellikle halkı da bilgilendiriyoruz.”

Yavaş, programın sonunda esnaf ile bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi.