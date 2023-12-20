Ankara'da etkili olan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu

Ankara'da gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, günün ilk ışıklarıyla birlikte şehrin büyük kısmında hakim oldu.

Ankara'da etkili olan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Ankara’da gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, günün ilk ışıklarıyla birlikte şehrin büyük kısmında hakim oldu.

Ankara’da gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, günün ilk ışıklarıyla birlikte şehrin büyük kısmında hakim oldu. Görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle şehir merkezindeki gökdelenler kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Sisin görüş mesafesini azaltması nedeniyle kazalar da peş peşe geldi. Gölbaşı çevre yolunda 10 araçlık zincirleme kaza meydana geldi.