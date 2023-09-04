Ankara'da F-4 savaş uçağının parçasının düştüğünü gören vatandaş İHA konuştu

Ankara’da Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait F-4 savaş uçağının bir parçası bilinmeyen bir sebeple otoparka düşmesine ilişkin görgü şahidi, “Uçak geçtikten sonra 30 saniye sonrası ise patlama sesini duydum. Havada ufak bir parça gözüktü” dedi.

Ankara’da Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait F-4 savaş uçağının bir parçası semalarında uçuşu esnasında bilinmeyen bir sebeple TPAO’ya ait açık bir otoparka düştü. Uçak parçasından kopan parça otoparkta ki 3 otomobilin üstüne düştü. Düşme sonucunda 3 otomobilde maddi hasar meydana geldi. Uçağın parçaları yetkililer tarafından kaldırılırken olayla ilgili görgü şahidi açıklamalarda bulundu.

Olayın görgü şahitlerinden olan, Adnan Akkuş, “Okul bahçesinde dışarıdaydım. Bir uçağın havadan geçtiğini duydum. Aşırı derecede hızlı gittiğini duyunca dışarı baktım. Uçak geçtikten sonra 30 saniye sonrası ise patlama sesini duydum. Havada ufak bir parça gözüktü. Uçaktan parçanın düştüğünü fark eden pilot bir patlama sesi çıkardığını düşünüyorum. İnsanların zarar görmesini istemediğinden dolayı böyle bir şey yaptığını düşünüyorum” diye konuştu.