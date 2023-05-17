Ankara'da fırtına çatıları uçurdu

Ankara'da şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınada bazı binaların çatıları ve cami minareleri uçarken, ağaçlar da devrildi.

Ankara'da fırtına çatıları uçurdu
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Ankara’da şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınada bazı binaların çatıları ve cami minareleri uçarken, ağaçlar da devrildi.

Ankara’da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Birçok bölgede evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi ve cami minareleri uçtu. Trafikte ilerlemekte güçlük çeken sürücüler zor anlar yaşadı.