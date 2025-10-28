Ankara'da fırtına nedeniyle minare yıkıldı

Ankara'nın Ayaş ilçesine bağlı Çanıllı Mahallesi'nde etkili olan yoğun yağış sonrası caminin minaresi namaz vaktinde yıkıldı. Olay sırasında camide cemaatin bulunduğu belirtildi. Ancak yıkılan minarenin caminin yan tarafına devrilerek yıkılması büyük bir faciayı önledi. Minarenin düşmesiyle camide ve çevrede maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir yaralanmanın yaşanmaması sevindirdi.

Ankara'da fırtına nedeniyle minare yıkıldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Ankara’nın Ayaş ilçesine bağlı Çanıllı Mahallesi’nde etkili olan yoğun yağış sonrası caminin minaresi namaz vaktinde yıkıldı. Olay sırasında camide cemaatin bulunduğu belirtildi. Ancak yıkılan minarenin caminin yan tarafına devrilerek yıkılması büyük bir faciayı önledi. Minarenin düşmesiyle camide ve çevrede maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir yaralanmanın yaşanmaması sevindirdi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb